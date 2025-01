L’histoire est une longue succession d’actes collectifs ou individuels. Des héros qui mènent leur peuple sur le chemin de la liberté et de la dignité. Tel Spartacus marchant sur Rome avec son armée d’esclaves, ou Gandhi dénonçant par la non-violence le scandale de la colonisation ou Cheikh Anta Diop, par ses écrits, faisant se redresser la tête aux peuples africains longtemps brimés.

Il est des moments où l’individu semble marcher sur des tessons de bouteille, heurte des portes closes, entend « halte là ! » à chaque pas posé, est dérouté par l’absurdité de sa condition et est abimé par l’injustice et la misère sociale. Malgré la fin des idéologies, quand ces moments sombres envahissent le monde, il se trouvera toujours un homme pour se dresser contre l’insoutenable.

La lumière jaillira de tout son être, belle et limpide comme des vers célestes. Que serait l’Homme sans cette lumière, qui lui fait prendre conscience de sa situation et l’aider à prendre position ? Voilà Mamadou Ly, voilà cette petite lumière qui, à travers la plateforme Ma revue de presse, pousse délicatement le citoyen à se réveiller de son sommeil et à prendre par lui-même les bonnes décisions.

Depuis plus d’une décennie, Mamadou Ly met à la disposition des citoyens, une information plurielle. Pas seulement des titres de journaux, mais des informations d’une importance capitale, que certainement, au nom de l’arnaque de la « raison d’État », certains voudraient ne pas voir le citoyen en disposer.

Dès 4 heures du matin, Mamadou Ly met à la disposition de ses 25 000 abonnés les titres des journaux du jour et tout le long de la journée, des dépêches et des informations qui seraient certainement passées inaperçues. Par la magie des transferts et des partages, des millions de citoyens en bénéficient.

Qu’est-ce qui fait courir Mamadou LY ?

Qu’est-ce qui le motive à s’investir autant dans un bénévolat devenu ringard dans un monde dirigé par le profit où tout est orienté par la recherche du gain facile ? Eh bien, il est Rimbaud, Maïakovski, Jules Vallès, prêtant leur souffle à cet éternel refus d’accepter l’envahissement du monde par l’obscurité. Il a fait mieux en étant impartial dans un univers où les antagonismes ont plombé les amitiés, détruit les humanités et mis en exergue très souvent les bestialités.

Mais comme le dit si justement Alain : « l’individu qui pense contre la société qui dort, voilà l’histoire éternelle, et le printemps aura toujours le même hivers à vaincre ». Mamadou Ly aura toujours le même obscurantisme à vaincre. Et pareil au Phénix, il renaîtra toujours de ses cendres, afin d’éclairer le chemin des jeunes générations.

VOILÀ JE CONSIDÈRE MAMADOU LY COMME L’HOMME DE L’ANNÉE 2024

Papa Samba Badji

Écrivain et ancien condisciple de l’école primaire