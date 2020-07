La capitaine Dièye aurait du continuer de se taire, le temps de se former et de mûrir son patriotisme. Quelle tristesse de l’entendre dans un discours plein de contradictions. En plus de constater qu’il se porte comme défenseur de la France-Afrique au moment où toute la jeunesse africaine lutte, de toutes ses forces, pour exiger le départ de la France.

Il tient au Sénégal et veut toujours conserver la colonisation et la dépendance à l’égard de la France. Alors qu’encore récemment, une classification des pays africains par la Banque Mondiale montre qu’aucun des pays francophones, toujours sous le contrôle de la France, ne figure parmi les 10 premiers. Rien que le levier monétaire que la France utilise pour maintenir les pays francophone dans la pauvreté est assez fort pour justifier les actions des lanceurs d’alerte comme ceux du mouvement « France dégage ». Les exemples de pays qu’il donne montre très clairement de graves lacunes dans la géopolitique.

M. Dièye est-il en train de confirmer la rumeur qui dit que plusieurs officiers encadrés par la France ont fait le serment de toujours privilégier les intérêts de la France par rapports a tout autre nation? C’est terrible mais cela ne me surprend pas car certains africains indignes ont toujours manifesté leur complexe d’infériorité vis à vis de l’occidental. Lors de mon dernier voyage en Belgique j’ai su comprendre que certains Africains sont entrain de ternir notre image et de perdre leurs valeurs spirituelles et culturelles et cela n’est rien d’autre que le reflet du comportement de certains de nos dirigeants africains.

Je suis choqué et déçu d’entendre cela de la part d’un ancien officier des forces armées du Sénégal. Au moment où l’on se dit indépendant et qu’on dépense des milliards pour fêter l’indépendance lorsque la pauvreté fait des ravages chez nous, nos hôpitaux mal équipés, l’armée mal équipée, les enseignants mal équipés, nos écoles et universités mal équipées etc….. en tant que ex-officier de l’armée, que le capitaine Dièye doute de la nécessité de se départir de la France pour se développer est vraiment triste.

Sur un autre volet, pour lui la crise Casamançaise pourrait être réglée en 24 heures, contrairement au 100 jours que Wade de son temps disait pouvoir régler. Après 12 ans de pouvoir et 7 ans avec le successeur de Wade, la crise Casamançaise n’est toujours pas réglée. Cependant en 24 heures, pas moins, monsieur Dièye pense que cette crise pourrait être classée s’il n’y avait pas d’intérêts personnels et politiques qui la font perdurer. Dans un avenir proche, il faudra bien qu’il nous dise qui sont ces personnes qui font durer le conflit en Casamance au détriment des populations innocentes qui en subissent et en paient lourdement les conséquences.

Indéniablement, l’armée sénégalaise, les « monsieurs Casamance » et le Président Macky Sall, nous doivent des explications à propos de ce conflit. Donc pendant ce temps que les Casamançais souffrent lui, le capitaine Dièye, pouvait trouver la solution en moins d’un mois. Que faisait-il dans les forces armées sénégalaises? Une chose est sûr, son intervention nous aura permis d’en savoir un peu plus sur l’homme. Insulter les sénégalais que nous sommes, ne peut être plus fort que de leur demander de porter leur confiance sur un individu qui ne souhaite pas l’Indépendance, la Paix et la Prospérité Sénégal.