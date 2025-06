Le Professeur Alioune Sall, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’UCAD, a été élu vice-président de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies lors de sa 76e session à Genève. Cette prestigieuse institution, créée en 1947, regroupe 34 experts de haut niveau chargés d’élaborer des conventions internationales.

Juriste chevronné, ancien avocat aux barreaux de Dakar et de Paris, le Professeur Sall a également été juge à la Cour de justice de la CEDEAO et avocat-conseil devant plusieurs juridictions internationales. Il est également membre de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Il devient ainsi le deuxième Sénégalais à siéger à la CDI, après Me Doudou Thiam.

Cette élection témoigne de l’excellence académique et de l’expertise juridique sénégalaise au plus haut niveau international.