Vol de 70 milles: Le verdict est tombé pour Adama Fall

Ce lundi 2 juin, Adama Fall, communicant de 52 ans, a comparu devant le tribunal d’instance de Dakar pour vol de 70 000 FCFA au préjudice de Mouhamadou Touré. Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis.

À la barre, Adama Fall a reconnu son erreur, expliquant que Mouhamadou Touré lui avait transféré la somme par erreur sur son compte Wave, qui contenait déjà un solde. Il a dépensé l’argent et s’est trouvé dans l’incapacité de le restituer lorsque le plaignant l’a réclamé. « Je lui ai causé du tort. Je lui présente mes excuses », a-t-il déclaré.

Mouhamadou Touré, absent à l’audience, avait expliqué aux enquêteurs avoir voulu transférer l’argent, le 4 avril 2025, à une amie prénommée Adama Fall, mais s’était trompé de destinataire. Selon le procureur, le prévenu a ignoré les appels répétés de la partie civile et a fini par bloquer son contact. Estimant le délit de vol simple établi, le ministère public a requis un mois de prison ferme et une amende de 70 000 FCFA.

La défense, représentée par Mes Amadou Sall et Omar Youm, a plaidé l’absence de délit, arguant que leur client avait reçu et dépensé l’argent par erreur. Ils ont affirmé que la partie civile avait été remboursée et ont demandé la relaxe. Le tribunal a finalement déclaré Adama Fall coupable de vol, le condamnant à deux mois avec sursis. Les intérêts civils ont été réservés.