Pour des faits d’offre et de cession de drogue, Aissatou Ba, son frère Pathé Baylo Ba et Ngalla Ndiaye ont été jugés hier devant la barre des flagrants délits de Dakar. Face au juge, Ngalla Ndiaye, 35 ans, a contesté les faits en soulignant qu’il gagne sa vie à la sueur de son front, puisqu’il est payé 2500f CFA la journée.

Il a ainsi déclaré avoir été interpellé dans un bâtiment avec un cornet de yamba qu’il aurait acquis à la cité imbécile. Persistant dans ses dénégations, il a confié que pour sa libération immédiate, les gendarmes lui auraient réclamé la somme de 150.000 FCF. Des déclarations contradictoires avec les consignations des agents interpellateurs sur procès-verbal. Car, ces derniers ont soutenu que Ngalla Ndiaye a fait l’objet d’un signalement avant d’être filé et alpagué avec 23 cornets de yamba près de la plage de Mamelles où il était entrain d’écouler ledit produit.

Son acolyte Pathé Baylo Ba a dit avoir été réveillé par sa sœur cadette Aissatou Ba, lorsque les agents se sont pointés. Malheureusement, les policiers avaient trouvé la drogue qu’il avait dissimulée dans le faux plafond de sa chambre. Interrogé, Pathé Baylo avait attribué la paternité de la drogue à sa sœur cadette Aissatou Ba. D’après lui, il voulait juste la protéger, raison pour laquelle il avait caché cette drogue.

Accusée par son frère, Aissatou a affirmé que les gendarmes l’ont trouvée avec un montant de 10.000FCFA. Toutefois, ce n’est pas ce qu’elle avait dit lors de son audition devant les enquêteurs. Car, non seulement elle reconnaissait qu’elle vendait du Yamba pour le compte d’un certain Baye Fall, mais elle ajoutait que celui-ci lui avait remis un sachet qui contenait de la drogue dans la nuit du samedi 29 septembre dernier. Mais, elle soutenait qu’elle ignorait son contenu. Ce qu’elle réfutait quand le juge l’a questionné sur ses relations avec ce dernier. « Je ne le connais pas », a-t-elle lâché. Le procureur ayant requis l’application de la loi pénale, Me Abdy Nar Ndiaye a demandé la disqualification des faits d’offres et de cession de drogue.

Délibéré au 24 octobre prochain.