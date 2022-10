Un an de prison assorti du sursis et 170 millions de nos francs, c’est la peine infligée à Palla Mbengue par le juge du tribunal de grande instance de Dakar et qui a été confirmé par la cour d’appel. L’ancien promoteur de lutte était poursuivi par la société SORUBATIC dont il a été le gérant par Issa Cissé et Ababacar Diop pour les délits d’abus de biens sociaux.

Ces derniers l’accusaient d’avoir détourné plusieurs millions de francs. Palla Mbengue, qui conteste toujours le détournement, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. La chambre criminelle de la cour suprême a enrôlé le dossier pour demain jeudi 20 octobre. L’homme d’affaires espère que la haute juridiction va casser l’arrêt et renvoyer le dossier devant une autre composition de la cour d’appel.

Pour rappel, Palla Mbengue qui a été gérant de la SORUBATIC, a été poursuivi par Issa Cissé et Cie pour détournement de plusieurs millions de nos francs. Son frère Elhadji Djibril Mbengue, également installé dans la cause, est poursuivi pour complicité. A en croire la partie civile, de décembre 2002 à septembre 2010, Palla Mbengue a géré l’entreprise. Lui ayant succédé, Issa Cissé et Cie ont noté des manquements d’un montant de 150 millions FCFA. Et ce n’est pas tout, ils ont noté qu’il y’a eu 120 millions constituant la détaxe opérée par la direction générale des impôts et domaines au profit de l’entreprise ainsi qu’une autre détaxe de 19 millions de FCFA portant sur le carburant.

Pour sa défense, Palla Mbengue a juré devant le juge qu’il ne savait rien de la détaxe de 19 millions. S’agissant du reste, il a accusé son frère Djibril Mbengue qui s’occupait de l’administration et des finances de l’entreprise d’avoir imité sa signature.

Seulement son frère s’est également lavé à grande eau. Djibril Mbengue a juré n’avoir jamais imité de signature. La partie civile avait réclamé 700 millions à titre de dommages et intérêts, estimant que Palla Mbengue avait également retiré un chèque de 117 millions ainsi que 30 millions portant sur la détaxe récupérée par Djibril Mbengue. Palla Mbengue même condamné par la cour d’appel continue de crier son innocence.

