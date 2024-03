Officiel – Boulaye Dia va s’entrainer à l’écart du groupe de Salernitana !

L’US Salernitana 1919 a fait part d’un communiqué ce lundi faisant le compte rendu de la rencontre entre le président et l’équipe à la reprise de l’entrainement. Une missive qui a aussi donné des informations sur l’attaquant Boulaye Dia.

Après avoir refusé d’entrer en jeu selon le coach lors du match Salernitana vs Udinese , Boulaye Dia va à partir d’aujourd’hui, s’entrainer séparément du groupe de l’équipe. L’attaquant a d’ailleurs rencontré le président du club a fait savoir le club sans donner plus de détails sur cet échange.

Le président Danilo Iervolino, en compagnie du PDG Maurizio Milan, ont visité le centre sportif « Mary Rosy » à l’occasion de la reprise de l’entraînement. Le Président a d’abord rencontré l’entraîneur Fabio Liverani, puis a rencontré toute l’équipe.

« Je suis déçu, j’accorde toujours beaucoup de confiance à tout le monde mais dans le football, j’ai compris que la seule confiance à accorder est aux supporters qui ne cessent de donner de l’amour, de la passion et des sacrifices pour ces couleurs. Mais maintenant, nous devons retrousser nos manches et démontrer ce que nous valons lors de cette finale de championnat. Nous devons être unis et ramer tous dans la même direction. Nous devons montrer à tout le monde de quoi nous sommes faits » a-t-il déclaré rapporte le communiqué.

Salernitana est lanterne rouge après 27 journées en Serie A avec seulement 2 victoires.