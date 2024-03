Nouveaux attelages techniques – Le Beach Soccer sans entraîneur !

Lors de la la réunion du comité exécutif hier, la Fédération Sénégalaise de Football a pris des décisions concernant l’avenir des sélections nationales. Le Beach Soccer est à la recherche d’un entraîneur !

Éliminé au premier tour lors du Mondial, Mamadou Diallo et son staff technique ne vont pas rester à la tête de la sélection nationale. Selon les nouveaux attelages techniques, il ne restera que Jean Toupane qui est le préparateur physique…

Tous les autres postes sont à pourvoir. A savoir le sélectionneur national, l’adjoint et le préparateur des gardiens. Ce qui annonce la fin de l’aventure de Mamadou Diallo avec l’équipe nationale de Beach Soccer. Nommé entraîneur en avril 2023, il aura gagné la CAN et la Coupe Cosafa sous son ère.