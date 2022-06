Guy Marius répond à Oumar Guèye : «Macky Sall et sa bande sont les vrais rebelles»

«Le premier rebelle au Sénégal s’appelle Macky Sall.» L’activiste Guy Marius Sagna répond ainsi au porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, qui a déclaré que des rebelles venus du Sud du Sénégal ont été arrêtés en marge de la dernière manifestation de Yewwi askan wi à Dakar.

«Les vrais rebelles, ce sont Macky Sall, le détourneur en chef, et sa bande de voleurs qui osent traiter d’autres Sénégalais de rebelles. La rébellion néocoloniale menée par le Président Macky Sall n’a que trop duré. Il faut la mettre hors d’état de nuire», réplique-t-il dans un communiqué repris par Le Quotidien.

Selon le Secrétaire administratif de Frapp, “l’actuel chef de l’État ne reconnaît pas l’autorité légitime des Sénégalais mais celle de la France, du Fmi, de la Banque mondiale, de l’Union européenne”.

Il s’explique : «Le Président Macky Sall, élu par des Sénégalais mais qui donne tout à l’impérialisme, particulièrement à l’impérialisme français, est le chef des rebelles au Sénégal car il se rebelle contre la volonté des Sénégalais qui veulent des politiques pour les Sénégalais, des politiques de préférence nationale et panafricaine, de patriotisme économique et non comme le fait Macky, des politiques de préférence néocoloniale.»

Dans son communiqué, Guy Marius Sagna soutient que d’autres Sénégalais et lui luttent pour des politiques qui servent le Sénégal et l’Afrique d’abord. Des politiques qui libèrent le Sénégal, dit-il, dans une Afrique libérée et unie autour d’un gouvernement fédéral.