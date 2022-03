Les nominations du Conseil des ministres du 2 Mars 2022

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé, ce mercredi 02 mars 2022, le Conseil des Ministres, au Palais de la République.

-Monsieur Ibrahima Sorry SARR, titulaire d’un Master en management public, précédemment Directeur des Investissements et des Aménagements Touristiques, est nommé Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement au Ministère du Tourisme et des Transports aériens, poste vacant.