Élection du bureau municipal de Guédiawaye: BBY impose une cohabitation au maire Ahmed Aïdara

La mairie de ville de Guédiawaye tient enfin son bureau municipal. Après une première séance avortée le 17 février dernier, l’élection du bureau municipal s’est finalement tenue dans le calme, ce mercredi 2 mars 2022. Ainsi les 14 adjoints au maire ont été élus et installés à l’issue d’un long processus de vote qui a duré plus de 17 heures ( de 10 heures à 3 heures du matin).

Les résultats issus des urnes donnent Benno Bokk Yakaar largement en tête. En effet, Aliou Sall et ses partenaires politiques ont raflé 11 des 14 postes d’adjoints qui étaient en jeu contre 3 pour la coalition du maire, Ahmed Aïdara de Yewwi Askan Wi.

MAIRE AHMED AIDARA – YAW

1er Adjoint : CHEIKH SARR – BBY

2ème Adjointe : AIDA SOW DIAWARA – BBY

3eme Adjoint : NDIOGOU MALICK DIENG – PDS / Soutenu par BBY

4eme Adjointe : FAMA DIAKHATE GUEUM SA BOPPU / Soutenu par BBY

5ème Adjoint : SADA SALL – BBY

6eme adjointe : AWA SOW – BBY

7eme adjoint : RACINE BA GUEUM SA BOPP / Soutenu par BBY

8eme adjointe : AMINATA SOUARE – YAW ( Droit d’aînesse)

9eme adjoint : MAME IBRA BA – BBY

10eme adjointe : FATOUMATA SY – BBY

11eme adjoint : MOULAYE CAMARA – And Nawle : Soutenu par BBY

12ème adjointe : FATOU KINE MBAYE – YAW

13eme adjoint : ASS SALIOU FALL – BBY

14eme adjointe : AWA DIAW – YAW.

Dakarmatin