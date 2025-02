Niger : L’attaque meurtrière qui expose l’impasse sécuritaire dans la zone des ‘trois frontières’

Le Niger a de nouveau été frappé par une tragédie, avec l’attaque meurtrière de dix militaires près de la frontière avec le Burkina Faso. L’armée nigérienne a confirmé l’incident mercredi, comme l’a rapporté Sud Quotidien.

L’attaque a eu lieu lundi, à l’ouest du pays, dans le cadre de l’opération NIYYA. Des militaires avaient été déployés pour intercepter des voleurs de bétail à proximité de Takzat, en provenance de Bankilaré. Selon le communiqué des Forces armées nigériennes (FAN) diffusé à la télévision publique, les troupes ont été prises en embuscade par un groupe armé, ce qui a entraîné la perte de dix soldats. Malgré l’intervention de renforts terrestres et aériens, les assaillants ont réussi à se disperser. Cependant, des opérations de recherche menées le lendemain ont permis de neutraliser une quinzaine de « terroristes ».

Cet incident tragique n’est malheureusement pas un fait isolé. Le 10 décembre dernier, un groupe armé avait déjà tué dix soldats et blessé sept autres dans une attaque survenue dans une zone voisine. Depuis 2017, les départements de Bankilaré et Téra, situés dans la région de Tillabéri, sont fréquemment la cible d’attaques perpétrées par des groupes terroristes opérant dans la zone des « trois frontières », qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Ces événements rappellent cruellement l’insécurité persistante qui sévit dans cette région du Sahel, une situation complexe et préoccupante qui continue de défier les forces de sécurité nationales et internationales.