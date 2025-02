Arrestation de 13 escrocs à Saint-Louis dans l’affaire Qnet

Dans la région de Saint-Louis, les gendarmes ont récemment démantelé une vaste organisation frauduleuse opérant sous le nom de QNET. Cette opération a eu lieu à Diougoup, où treize individus ont été appréhendés, parmi lesquels figuraient quatre femmes. Les accusations portées contre eux incluent escroquerie et association de malfaiteurs.

Ce réseau est accusé d’avoir escroqué 57 victimes identifiées. Chacune d’entre elles aurait versé des sommes comprises entre 500 000 et 600 000 F CFA en échange de services fictifs prétendument liés à la santé, aux voyages, à l’enseignement et au bien-être. Les autorités poursuivent actuellement l’enquête, et les suspects devraient prochainement être déférés devant la justice.

Ces informations ont été relayées par notre confrère du site Kawtef, qui suit de près cette affaire aux multiples ramifications. Le réseau QNET semble avoir fonctionné sous cette couverture frauduleuse pendant un certain temps, induisant en erreur de nombreux individus à Saint-Louis.

Le démantèlement de ce réseau montre l’efficacité des forces de l’ordre dans leur lutte contre ce type d’activités illicites. Les détails de l’enquête continuent d’être suivis attentivement, tant par les autorités que par les médias locaux