New Deal Technologique : Le Sénégal à l’avant-garde de la révolution numérique africaine

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, donne le coup d’envoi du New Deal Technologique, lundi 24 février au CICAD une initiative ambitieuse visant à propulser le Sénégal et l’Afrique dans une nouvelle ère numérique.

Cette stratégie d’envergure repose sur trois piliers essentiels : Innovation, Accélération et Transformation. Son objectif est de renforcer l’écosystème technologique, stimuler l’entrepreneuriat numérique, favoriser l’inclusion digitale et attirer les investissements dans les secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques.

Le New Deal Technologique marque ainsi une étape décisive pour faire du Sénégal un hub technologique africain et un moteur de la transformation digitale du continent.

Cap vers l’excellence numérique !