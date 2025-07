Nécrologie : Vincent Mendy, ancien député, est décédé à Ziguinchor

L’ancien député Vincent Mendy est décédé ce jeudi dans sa ville natale de Ziguinchor, a appris Exclusif.net de sources concordantes. Figure politique marquante des années 1990, il s’est éteint dans une discrétion fidèle à son tempérament, laissant derrière lui le souvenir d’un homme engagé au service de sa région et de son pays.

Avant son passage à l’Assemblée nationale, Vincent Mendy avait occupé les fonctions de directeur départemental de l’Office national de Coopération et d’Assistance pour le développement (ONCAD). Ce poste stratégique avait permis à ce cadre rigoureux et respecté d’impulser plusieurs initiatives locales en faveur du développement économique et social.

Membre influent de l’Union régionale du Parti socialiste (PS), il avait su se faire une place de choix dans la sphère politique sénégalaise, notamment dans le Sud du pays. Son engagement, sa loyauté envers les valeurs socialistes et sa proximité avec les populations de Ziguinchor faisaient de lui une personnalité respectée au-delà des clivages partisans.