Il s’appelle Elhadji Babacar Dioum. Il est né en 1987 à Dakar et est actuellement l’un des détenus les plus surveillés de la prison de Reubess à Dakar. Fils d’une bonne famille, ce Geek âgé 38 ans et père d’un enfant issu d’un mariage dont les témoins n’en reviennent aujourd’hui pas d’avoir vécu dans la même rue, le même quartier de la Sicap Liberté 3.

Informaticien de métier, Elhadji Babacar Dioum est connu des Sénégalais comme un commerçant qui, depuis des années, inonde la capitale sénégalaise de voitures haut de game made in Usa. S’il est né à Dakar, c’est Outres Atlantique que le fils de Cheikh Oumar Dioum et de Aminata Sèye a grandi et s’est spécialisé dans l’informatique. “Il est venu aux Usa depuis qu’il a 5 ans” à confié à Kéwoulo une des sources qui l’ont connu depuis toujours. Taiseux et solitaire, c’est avec les ordinateurs que Elhadji Babacar Dioum s’est, très tôt, senti à l’aise. E, en fait un ami. Dans son monde, il n’y a que des logiciels de piratage, de surveillance et des puces téléphoniques. Mais aussi des ordinateurs, de la haute technologie.

D’ailleurs, tous ceux qui ont vraiment eu à fréquenter l’homme sont unanimes: «avec l’informatique il fait ce que bon lui semble. C’est pirate, un hacher imperturbable. D’ailleurs, nous avons longtemps soupçonné qu’il travaillerait avec des services de police, le FBI y compris.” Alors qu’il aurait pu se limiter à siphonner les comptes bancaires des riches comme le font certains cybercriminels, c’est à des pauvres inconscients que Elhadji Babacar Dioum a décidé de s’en prendre. Des négligents, amoureux d’un soir de folie et soucieux de maintenir la flamme du désir qui, du jour au lendemain, vont se réveiller brutalement avec le terrifiant message à l’écran de leur téléphone: “Je suis Kocc Barma et j’ai une vidéo ou photo de toi. Merci de me rappeler pour qu’on négocie cela“.

De Mbathio Ndiaye à cette gamine de 16 ans qui l’a fait tomber, longue est la liste des victimes de l’homme qui se fait, s’est désormais, fait appeler Kocc Barma, du nom d’un célèbre sage du pays Oulof qui a vécu au XIV-ème siècle avec des valeurs ancestrales….Tout le contraire du Kocc Barma informaticien. Parce que celui-là va vivre de chantage, d’extension de fonds et de diffusion de films pornographiques volés à des négligents et mis sur la toile sans le consentement de ses “acteurs” dont la nudité et livrés au monde. Pisté depuis 2018 par tous les services de police du Sénégal, c’est le jeudi dernier que l’homme est tombé à Dakar, cueilli au petit matin par une escouade de policiers de Cybercriminalité accompagnée par la Brigade d’intervention de la police sénégalaise: la BIP qui a, pour l’occasion, fat venir un véhicule blindé pour escorter la terreur de Dakar vers sa première nuit de détention….