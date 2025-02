Urgence: Décès Elimane Ndour, père de Youssou Ndour

C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le rappel à Dieu de Elimane Ndour, père de l’artiste et homme d’affaires Youssou Ndour. Figure respectée et emblématique de la Médina, il nous a quittés, laissant derrière lui un héritage de sagesse, d’humilité et de bienveillance.

En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître. Que le Tout-Puissant l’accueille dans Son Paradis éternel et lui accorde une place parmi Ses élus.