Nécrologie : Jimmy Mbaye range sa guitare á jamais

Le Sénégal se réveille ce mercredi sur une triste note. Le décès de Jimmy Mbaye, guitariste du Super Étoile, dirigé par Youssou Ndour, artiste hors-pair et entrepreneur.

L’artiste Jimmy Mbaye du Super étoile range sa guitare à jamais. Mamadou Mbaye à l’état civil est décédé à l’hôpital tard dans la soirée du mardi 11 au mercredi 12 février. Ce qui constitue une grosse perte pour l’orchestre du Super Étoile dont il est l’une des figures emblématiques à côté de son lead vocal Youssou Ndour, Mbaye Dieye Faye et feu Habib Faye. La musique sénégalaise perd ainsi une icône.

La levée du corps du défunt est prévue ce jour à 14h 30mn selon des membres de sa famille, à l’hôpital Principal de Dakar. Ils précisent aussi que l’enterrement se fera au cimetière de Yoff. Alors que les condoléances seront reçues chez lui à Nord Foire.

L’aube déjà, les réseaux sociaux bruissent de témoignages à son encontre. « En 2010, au Mali, il me confiait vouloir quitter la scène avant que la grande faucheuse n’intervienne. Un homme doux s’en va. Puisse Allah lui réserver une bonne place au paradis », révèle Makhtar Diop, un proche et ami certainement.

Moussa Tine, leader politique et ami de l’artiste Jimmy Mbaye s’incline devant sa mémoire. « Djimmy Mbaye était un homme simple, sincère et d’une humilité sans égal. Un ami pour qui j’avais le plus grand respect s’en est allé. Yalla na firdawsi di kërëm. Amine ».