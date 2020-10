Nécrologie : “C’est une grosse perte” l’hommage d’Abdoulaye Diop à Al Faruq

Abdourahmane Dabo plus connu sous le nom « Al Faruq » a rendu l’âme des suites d’une courte maladie ce lundi. Le ministre de la Culture Abdoulaye Diop a tenu à lui rendre hommage.

Il ajoute : ‘’Le succès précoce mais éclatant, n’a cependant jamais altéré son sourire courtois, sa bonté conviviale, sa simplicité sertie des valeurs d’éducation et de respect héritées de son terroir qui lui a toujours servi de vivier pour créer et enchanter les cœurs et les esprits’’.