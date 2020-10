Goudiry: Le cri de coeur des populations qui supplient l’Etat pour manque d’infrastructure

Goudiry, un des département de la région de Tambacounda, réclame plus d’infrastructures de base. Les populations déplorent l’absence d’agences de banque dans tout le département, le manque de camp de sapeurs-pompiers, et de marché moderne. Les habitants de ce département estiment qu’ils sont enclavés et disent attendre beaucoup des programmes de l’Etat comme le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Les habitants déplorent le fait qu’ils soient confinés à cause des fortes pluies mais surtout l’absence de pistes praticables.

«A cause des fortes pluies qui se sont abattues dans le département dernièrement, les habitants de Goudiry ont du mal à se déplacer. Nous n’avons pas de goudron et pourtant nous avons des voies qui font plus de 17 000 km2. À part la route nation N°1, nous n’avons pas de goudron. Je pense qu’en terme d’infrastructures, l’Etat doit nous aider”, a déclaré Madany Ndiaye leur porte-parole.

M. Ndiaye a invité l’Etat à travers ses programmes comme PUDC et le PUMA à agir rapidement pour tirer de l’ornière leurs localités.