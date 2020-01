Ndongo Ndiaye: «Ce que Kobe m’a dit quand je lui ai demandé pourquoi il fournissait tant d’efforts… »

L’annonce de la mort de Kobe Bryant a provoqué nombre de réactions. Un joueur hors norme qui a marqué durablement le basket. Ndongo Ndiaye, ancien basketteur aux Etats-Unis et actuel ministre-conseiller en Sport du président Macky Sall, a connu et fréquenté « Black Mamba ». Pour lui, Kobe Bryant c’est quelqu’un que l’on doit donner en exemple à la jeune génération.

‘’Au-delà de son palmarès singulier, Kobe avait développé une nouvelle philosophie connue sous le nom de « Mamba », une philosophie que la jeune génération peut bien utiliser et qui consiste à toujours donner plus que les autres’’, a déclaré Ndongo Ndiaye sur la RFM.

Il ajoute: ‘’Il était d’une compétitivité surdimensionnelle. Lorsque nous entrions dans le gym à 06H du matin, il quittait déjà après avoir travaillé plus de 2 heures. Je lui ai demandé un jour pourquoi il faisait tout cela, il me répondit : ‘’C’est juste pour continuer à mériter la responsabilité de prendre le dernier tir’’.

‘’Il manquera assurément au monde de la balle orange. Son histoire restera à jamais gravée dans les annales du sport. Il a inspiré notre génération par son sens du travail et son désir inégalable de rester toujours au sommet. Pour son dernier match, il a marqué 60 points et c’est exactement comment il a dit au revoir au monde entier’’.