Ndeye Fatou Guedel Mbodj: “Ousmane Sonko n’est pas seul. Et il ne le sera jamais”

Trop, c’est trop ! Chaque semaine, comme une obsession maladive, certains se réveillent avec un seul but : vomir leur haine sur Ousmane Sonko.C’est une guerre contre un projet porté par Sonko et le Président Diomaye.

Insultes, diffamations, insinuations, provocations… Le tout servi sur les plateaux télé, dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Quel est ce plaisir malsain qu’ils trouvent à s’acharner sur un homme qui ne fait que défendre son peuple ?

Est-ce un crime aujourd’hui d’être intègre dans ce pays ? Est-ce un délit de dire NON à un système corrompu et injuste ?

Ils ne combattent pas Sonko pour ce qu’il fait de mal, ils le combattent parce qu’il dérange, parce qu’il fait peur, parce qu’il incarne ce qu’eux ne seront jamais : la vérité, la transparence, le courage.

-Ce que vous appelez “haine” de Sonko, c’est de la peur déguisée.

-Vos insultes ne le salissent pas, elles révèlent simplement votre vide moral.

-Et votre acharnement n’ébranle pas son combat, il renforce notre détermination.

On vous voit. On vous entend. Et on ne se taira plus.

Vous voulez nous fatiguer ? Vous perdez votre temps.

Vous voulez salir Sonko ? Vous ne ferez que le rendre plus grand.

Vous voulez briser l’espoir ? Il est déjà dans le cœur de millions de Sénégalais.

Respectez-vous un minimum, ou taisez-vous.

Ce pays mérite mieux que vos campagnes de haine et vos attaques de caniveau.

Les priorités sont ailleurs.

Ousmane Sonko n’est pas seul. Et il ne le sera jamais.