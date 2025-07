Mobilisation au sein de Pastef : Me Tanor Diamé appelle à l’action pour défendre Ousmane Sonko

Face à ce qu’il considère comme une injustice à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko, Me Tanor Diamé, greffier de profession et militant actif du parti Pastef, a lancé un appel à la mobilisation de la base militante.

Dans un message largement relayé sur les réseaux sociaux ce lundi, Me Diamé exhorte ses camarades à multiplier les actions pour défendre leur leader : « Organisons des marches dans les grandes villes pour dénoncer l’injustice que vit notre leader. Inondons les plateaux pour le défendre et défendre le travail remarquable qu’il est en train d’abattre. »

Cet appel à la mobilisation intervient dans un contexte de tensions politiques et médiatiques, marqué notamment par des polémiques autour des relations entre l’exécutif, la magistrature, et certains médias.

Me Tanor Diamé va plus loin en appelant à une riposte juridique et citoyenne : « Rédigeons des pétitions, sous forme de plaintes collectives contre les injures et discours contraires aux bonnes mœurs. »

Selon lui, le moment est venu d’adopter une communication « plus agressive », afin de faire face à ce qu’il qualifie de « campagne d’attaques systématiques » contre Ousmane Sonko. Il rappelle enfin l’attachement indéfectible du parti à son leader : « Pastef, c’est Ousmane Sonko. Il est notre leader et nous devons le défendre. »