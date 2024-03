Nationale 1 – J15 : AS Bambey et Étoile Lusitana se neutralisent (1-1), l’US Rail défait par AS Saloum (0-1)

Le 15e chapitre de la nationale 1, du groupe B, a été bouclé ce mardi 19 mars 2024. Le seul match qui était au programme a été remporté par les Saint-Louisiens de l’Université SC devant Africa Foot par 1 but à 0, au Stade Mawade Wade. C’est la deuxième victoire de suite du club estudiantin, après celle de la dernière journée contre Etoile Lusitana.

Les académiciens de l’étoile Lusitana n’y arrivent plus, une semaine après leur revers. Ils ont été tenus en échec cette fois-ci par l’AS Bambey sur le score de 1 but partout, le samedi dernier, au stade Iba Gueye de Mbacké. Un nul qui ne fait pas l’affaire des Diourbélois, puisque l’AS Saloum les éjecte de la seconde position du classement.

L’AS Saloum, qui est désormais deuxième, après sa victoire très importante décrochée à Thiés, plus précisément au stade Maniang Soumaré. Avec ce succès, les Kaolackois (2e, 25 points), reviennent à quatre longueurs de l’étoile Lusitana (1e, 29 points). La lanterne rouge, à savoir Port (12e, 12 points), s’enfonce de plus en plus, après sa défaite en ouverture de la 15e journée face à la Jeanne d’Arc, le vendredi 15 mars, au stade des Parcelles Assainies, sur la plus petite des marges.

Voici les résultats de la 15e journée de la Nationale 1 du groupe B :

Jeanne d’Arc 1-0 USCT Port

AS Bambey 1-1 Étoile Lusitana

Avenir Dakar 1-0 Africa Promo Foot

US Rail 0-1 AS Saloum

ASSUR 0-3 Yeggo

Université 1-0 Africa Foot