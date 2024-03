Flying Star a terminé à la sixième place de la poule B du National 1 féminin de basket, juste devant le Jaraaf et ISEG Sports. Après sept matchs, les filles d’Ibrahima Ndiaye n’ont décroché que trois victoires et quatre défaites. La meneuse de l’équipe, en l’occurrence Yaye Awa Diop, estime que son équipe pouvait mieux faire durant la première partie de la saison.

Yaye Awa Diop, âgée seulement de 21 ans, petite par la taille, mais grande par le talent, a participé à toutes les rencontres de son équipe. Elle revient sur le bilan de la phase aller de Flying Star au micro de Wiwsport : « Juste, on pouvait faire mieux pour la phase aller, mais malheureusement, on a perdu certains matchs qu’on ne devait pas perdre. »

Pour elle, le niveau du basket local est dans une phase ascendante : « L’enseignement que je fais au niveau du championnat, je pense que ça évolue de plus en plus. »

Avant de poursuivre sur la phase retour qui arrive bientôt : « Se concentrer et prendre match par match. Ne pas perdre nos rencontres, vu que ça sera des finales. On ne doit surtout pas répéter les mêmes erreurs de la phase aller, et je pense bien que si on arrive à s’appliquer, on pourra s’en sortir.» Yaye Awa a profité de cette interview pour décliner son objectif principal à l’avenir : « Réussir dans le basket, relever mon propre défi et devenir surtout une joueuse professionnelle », a-t-elle déclaré.