Napoli : Le mea culpa de Koulibaly après son erreur et sa blessure !

Kalidou Koulibaly a connu samedi une soirée cauchemardesque. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, le joueur de Naples a commis une grosse erreur qui a permis à Parme d’ouvrir le score. La suite est beaucoup plus difficile pour le joueur s’est blessé sur la même action.

Kouli rejouera en 2020

Fautif et blessé. Kalidou Koulibaly a passé une mauvaise et brève soirée, ce week-end. Napoli s’est incliné samedi soir à la dernière minute contre le Parme Calcio (1-2). Dans ce match comptant pour la 16e journée de la Serie A, les visiteurs ont ouvert le score dès la 4e minute. Sur cette action, le défenseur sénégalais a tenté de contrôler un ballon aux 35 mètres. Mais il s’est troué et a été pris de vitesse par Dejan Kulusevski. En essayant de rattraper le jeune ailier suédois, l’ancein de Metz a trébuché et chuté aux abords de la surface. Ce qui a permis au Parmesan d’ajuster tranquillement Alex Meret.