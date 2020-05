« Beaucoup de nos spécialistes estiment que le pic est déjà là… », avait déclaré le ministre de la Santé dans un entretien avec Libération. Mais, le docteur Massamba Sylla, entomologiste, n’est pas du même avis et contredit Abdoulaye Diouf Sarr.

« Non. On n’a pas encore atteint le pic. On est loin de l’avoir atteint, parce que les cas augmentent de jour en jour. Il faut attendre une semaine, voire plus, pour espérer atteindre le pic », confie-t-il à L’Observateur.