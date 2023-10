Pour le cas Ousmane SONKO, explique le directeur de l’ONG 3 D, «il peut passer l’étape du parrainage, mais, dès lors qu’il y a cette décision de radiation qui a été opérée par les autorités, s’il dépose sa candidature, il peut y avoir un recours pour dire qu’il n’est pas sur les listes électorales avec une preuve. Parce quand on est radié sur les listes électorales, on n’est plus électeur et on n’est plus éligible. Ne serait-ce que cela, pourrait constituer un problème pour son éligibilité.

C’est pourquoi je dis qu’aujourd’hui, la solution qu’ils ont c’est d’attaquer cette décision de radiation, parce que les effets de cette radiation, c’est son éligibilité. Mais tant qu’il y a possibilité de recours, on ne peut pas dire s’il sera candidat ou pas. Donc ce problème est d’abord un combat juridique», a fait savoir Moundiaye CISSE