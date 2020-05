En 2018, il était l’un des pères de famille les plus endeuillés du Sénégal. Deux après ce drame, c’est un Abdoulaye Sène presque apaisé qui a fait le bilan de sa vie d’après drame. Et, s’il pense à Idrissa Seck qui doit être dans des difficultés de la vie, il est presque satisfait de Marième Faye Sall qui a tenu ses promesses de lui construire une villa.

Le meurtre de son fils par des gendarmes, dans l’enceinte de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, avait ému tout le Sénégal. Et, au lendemain de ce meurtre que les étudiants avaient juré de ne pas laisser pour compte, Mme Marième Faye Sall, la Première Dame, qui avait ramé sur la vague de l’émotion suscitée par ce drame s’était rendue au domicile des parents éplorés. Et leur avait annoncé qu’elle construirait une villa pour la famille éplorée. Comme l’épouse de Macky Sall, l’opposant, Idrissa Seck, qui comptait en récolter des dividendes politiques avaient, lui aussi, annoncé qu’il construirait la même maison pour la famille vu le manque de moyens des parents. Et depuis, c’est presque à une course folle à celui qui tiendrait, en premier ses promesses, que les voisins ont assisté en prélude à l’échéance électorale de 2019.

Et, à ce jeu, la Première Dame -qui bénéficie certainement des caisses noires de son mari- a été la plus rapide. En un temps record, Marième Faye Sall a fait sortir une belle villa de terre. « La villa que nous a offerte Marième Faye Sall est déjà achevée. Et elle coûte cher. Mais, il n’y a ni eau ni électricité encore moins des équipements. Une belle villa comme celle-là doit avoir des meubles avant qu’on y déménage » a déploré Souleymane Sène qui espère par ce demande en bonne et due forme revoir le couple présidentiel revenir à son secours. Aussi, le père de l’étudiant, qui a vu cette même villa être peinte aux couleurs du parti au pouvoir, a annoncé que « rien ne (le) dérange dans le fait que cette maison soit aux couleurs beige et marron. » Pour lui, « Marième Faye Sall a simplement tenu sa promesse. Donc (il) ne peux rien lui dicter et (il) ne (peut) pas non plus commenter son acte. »

Si Marième Faye Sall a tenu sa promesse faite à une famille éplorée, il n’en est pas de même du patron de Rewmi. Dépassés les enjeux électoraux qu’il avait en ligne de mire et après que les caméras soient parties -et alors qu’il avait commencé à réaliser les premières briques, Idrissa Seck n’est plus revenu à la charge. « D’ailleurs, les parpaings sont en train de se détériorer sur place. Mais, je ne le blâme pas pour la non matérialisation de sa promesse; peut-être que il est gagné par les difficultés de la vie« , a annoncé Souleymane Sène qui visiblement est encore marqué par le souvenir de la mort tragique de son fil, Fallou Sène, tué le 15 mai 2018 par des éléments de la gendarmerie envoyés pour contenir un mouvement d’humeur des étudiants.