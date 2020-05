En janvier dernier, Avi Schiff­mann, un adoles­cent améri­cain de 17 ans, a eu l’in­tui­tion terrible que le Covid-19 risquait de dégénérer en pandémie. Pour suivre son évolution, il a développé à toute vitesse un site baptisé nCoV2019.live, devenu depuis le site le plus consulté au monde sur le sujet. La France comp­tait alors moins de 100 cas confirmés de coro­na­vi­rus.

Aujourd’­hui visité par plus de 30 millions de personnes chaque jour, Avi a reçu de nombreuses offres pour placer de la publi­cité sur son site. L’une d’elles lui propo­sait 8 millions de dollars, mais il a informé Busi­ness Insi­der qu’il avait refusé. « Je n’ai que 17 ans, je n’ai pas besoin de 8 millions de dollars… je ne veux pas être un profi­teur », explique Avi, qui d’après ses calculs aurait pu gagner une trentaine de millions en reve­nus publi­ci­taires depuis le lancement du site, qui atteindra bientôt le milliard de visi­teurs. « Mais ce n’est pas le but. »

Pour­tant, Avi Schiff­mann avoue que gérer le site lui prend « 100 % » de son temps libre. Et bien qu’il soit fier du travail accom­pli, il trouve douteux de s’être fait un nom à la faveur d’une pandé­mie meur­trière. « À l’ave­nir, j’es­père que la pres­sion [de créer un tel outil] sera sur les épaules de l’OMS », dit-il. « Ça ne devrait pas être la responsabilité d’un gamin au hasard, c’est évident que les gens vont vouloir consul­ter des statis­tiques.» En attendant, Avi a déjà considéré des centaines d’heures à la main­te­nance du site et à l’ajout de nouvelles fonctionnalités. « Ça me prend tout mon temps, même si je le fais de bon cœur. » Et sans autre récompense que la satisfaction d’être utile aux gens en temps de crise.