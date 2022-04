Mondial-2022: La Caf parle de «qualification bien méritée» pour le Sénégal

Quelques jours seulement après le président de la Fifa, Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football (Caf) a, lui aussi, adressé ses félicitations à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et au peuple sénégalais suite à la qualification des Lions au Mondial 2022 prévu au Qatar. Dans une lettre, Patrice Motsepe a salué la « qualification bien méritée » du Sénégal à ce grand rendez-vous du football mondial. Il dit être également « fier du travail rigoureux et du leadership » de l’équipe fédérale, présentant ainsi le chef de l’Etat, Macky Sall, comme « un passionné de football ».

Dans sa correspondance, M. Motsepe est convaincu que la bande à Sadio Mané va représenter le Sénégal ainsi que tout le continent africain « avec distinction », lors de ce Mondial prévu du 21 novembre au 18 décembre prochains. « La CAF est disposée à vous donner, à vous et aux Lions, toute l’assistance et le soutien qu’elle peut apporter en préparation de la Coupe du monde », a-t-il assuré à Me Augustin Senghor.