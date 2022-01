Habib Bèye s’en prend aux détracteurs de Aliou Cissé

Coach du Red Star et ancien coéquipier de Aliou Cissé, Habib Bèye a défendu le sélectionneur des Lions du Sénégal sur le plateau de Canal +, mardi. Il s’est prononce sur les critiques contre Cissé qui selon lui, n’aura à faire son bilan qu’à la fin de la coupe d’Afrique.

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé est très critiqué par certains observateurs et amateurs footballistiques sénégalais. Le manque d’efficacité, la façon de jouer de l’équipe nationale causent beaucoup de polémiques.

Le coach du Red Star et ancien défenseur des Lions, Habib Bèye s’en est pris aux détracteurs de Cissé. « Je suis désolé, on ne juge pas un bilan d’Aliou Cissé. Ce n’est pas fini. On analyse ce qu’il fait. Mais juger, on juge un bilan ; et un bilan vous le rendez à la fin », a-t-il lancé.

Habib Bèye est revenu sur la génération 2002 qui selon lui « n’a rien gagné ». « Il faut être très lucide et ne pas oublier que cette génération 2002 dont on parle n’a rien gagné. On n’a rien gagné. C’est la vérité. C’est extraordinaire ce qu’on a fait. On n’a été un tout petit pays qualifié pour la première fois en Coupe du monde et on est allé jusqu’en quart de final. Et on n’a été en finale de la Coupe d’Afrique. Donc, tous ces gens qui tapent sur Cissé pour dire ouais, nous, on ferait mieux, il faut être en place pour mieux faire ».

Il a rappelé que les gens qui ont composé cette génération comme Salif Diao, El Hadji Diouf et lui, pourront donner leurs avis avec de la légitimité, mais pas pour le critiquer un bilan.