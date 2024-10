Meeting à Mbour: Ousmane Sonko fait foule charme les pêcheurs et tire sur...

Ousmane Sonko s’est encore fait remarquer lundi lors du meeting organisé par la coalition Pastef en prélude des élections législatives prévues le 17 novembre prochain.

Le leader de Pastef a listé, en réponse à certains leaders de l’opposition qui accuse son gouvernement de n’avoir rien réaliser depuis sept mois passés à la tête du pouvoir, les nombreux progrès réaliser par le gouvernement qu’il dirige à travers la subvention à hauteur d’un million de 1875 moteurs hors bord chacun, l’immersion de trente milles pots de poulpes, la distribution gratuite de six milles gilets de sauvetage aux pêcheurs, la construction d’un service départemental de pêche, la réhabilitation du quai de pêche de Joal…

Évoquant la question de la renégociation des contrats de pêche qui expirent à la fin de ce mois de novembre, la tête de liste de la coalition au pouvoir a soutenu que cette promesse faite aux sénégalais sera bien respectée avec un pourcentage de 80% pour notre pays et que tout se fera dans la transparence et au su de tout le monde comme en était le cas avec les licences de pêche retirer à certaines entreprises étrangères qui pêchaient illégalement dans nos eaux.

Conscient des revenues énormes que génère cette activité et sa capacité à créer de l’emploi pour bon nombres de concitoyens qui s’y adonnent, Ousmane Sonko a laisser entendre que tout le nécessaire sera fait pour que le métier nourrisse ses pratiquants et que plus jamais un ou des artisans de pêche ne bravent la mer pour une destination inconnue faute de trouver du poisson à pêcher chez soi.

Sonko n’a pas manquer par ailleurs, de lancer des piques aux leaders et candidats de l’opposition qui tardent à quitter Dakar pour entrer dans les profondeurs du pays. Selon lui, le fais de se cacher derrière des conférences ou déclarations de presse à Dakar, explique le manque de programme et de courage de ses adversaires qui n’ont rien à proposer aux sénégalais et dont il dit avoir pitié.

Pire, Sonko affirme que certains d’entre eux ne sont que de beaux parleurs qui n’ont même pas le diplôme du baccalauréat et qu’ils passent tout leur temps à parler de « SONKO ». Des vociférations qu’il dit d’ailleurs ne pas l’ébranler car elles sont, poursuit-il, sans effet et ne l’arrêteront ni le détourneront jamais de son chemin.

L’orateur a enfin lancer un appel aux jeunes de la localité dont certains ont choisi d’emprunter la mer à la recherche dune vie meilleure, à rester et travailler chez eux au Sénégal pour bâtir et développer ensemble le pays dont il ont longtemps rêver habiter.