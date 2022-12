Mbour : Les pêcheurs nettoient le rivage et s’engagent à le maintenir propre pour la préservation du littoral

Le quai de pêche de Mbour a été activement nettoyé le week-end dernier par les acteurs du secteur, membres du Regroupement des pêcheurs du Sénégal (Rps). Des dizaines de personnes se sont mobilisées et ont investi le rivage, munies de pelles mécanique. Toutes les épaves de pirogues non utilisables ont été incinéré et tous les déchets ont été déterré.

Moustapha Ndiaye, le président du Rps a souligné lors de sn allocution, l’importance de ces activités. « La mer est notre principale richesse, elle constitue un cadre de travail et d’épanouissement pour toute notre vie. De ce fait, nous devons être les premiers à prendre les devants pour rendre le littoral propre et accueillant car étant notre lieu de travail », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a souligné que le quai de pêche, est le cadre des embarquements et des débarquements, en plus de servir de zone de transactions liées à la vente des produits halieutiques. C’est pourquoi les pêcheurs ont déploré le fait de transformer la mer et le rivage en un dépotoir d’ordures.

« Les déchets engloutis par la mer, comme des montagnes dans les fonds marins faites de filets et de déchets divers entrelacés, constituant un substratum indescriptible. Ces endroits restent des mouroirs de bancs de poissons. Aussi les abords des rochers offrent un décor désolant. De même, le long du rivage, le sable regorge de nombreux objets, filets détériorés compris, représentant un véritable danger pour les usagers. Tout un chacun peut en être victime, en marchant en ces lieux », a déploré Moustapha Ndiaye.

Mame Laye, représentant le maire de la commune de Mbour, Cheikh Issa Sall, a salué l’initiative des pécheurs qui luttent contre l’insalubrité et s’engagent à rendre le rivage propre.