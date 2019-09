Mbour : les lobbys homosexuels profitent de la pauvreté pour acheter les jeunes

L’affaire des deux homosexuels arrêtés par la police, défraie la chronique à Mbour. Ils seront déférés ce mercredi 11 septembre 2019 au parquet dans la capitale de la petite côte. Beaucoup de cas de déviances sont notés selon les populations, à cause du tourisme et l’argent facile.

L’homosexualité prend de plus en plus d’ampleur à Mbour. L’arrestation de deux (2) homosexuels par les hommes du Commissaire Leye, n’est que l’arbre qui cache la forêt. « Un de mes amis au cours de nos discussions au lycée m’a expliqué qu’il avait un ami qui lui a proposé d’entrer dans le réseau. Ce qui lui permettra d’avoir beaucoup d’argent. Les homosexuels lui ont fait cette proposition ici même », témoigne Faye Diédhiou.



Selon lui, la cause est simple, c’est l’impact du tourisme et l’argent facile. « C’est l’immigration des blancs. Ces dernières, qui arrivent ici, ce sont eux qui vont intégrer les jeunes qui n’ont pas d’argent à s’aventurer à de telles pratiques ».



Pour certains, certes la conjoncture fait que les jeunes s’adonnent à l’homosexualité, mais il faut dire que ce sont les stars qui influencent de par leur comportement proche de l’homosexualité, les jeunes, selon le reportage de i-Radio.