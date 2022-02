Mbour: Une fille de 16 ans violée par son copain et l’ami de celui-ci

Informé par sa femme des agissements de sa nièce A.F., le chef de famille, S. S Diouf, a aussitôt convoqué une réunion de famille nuitamment. Au cours de cette rencontre, la jeune fille, qui a été soumise à un interrogatoire, a révélé que ces grosses sommes d’argent lui sont offertes en guise de cadeaux par son amant Bara Seck qui, en contrepartie, entretenait des rapports sexuels avec elle.

Continuant ses révélations, l’adolescente a également avoué qu’elle a d’abord eu ses premières relations sexuelles avec Ibrahima Ndiaye, le meilleur ami de son copain Bara Seck. Choqué par ces confessions, le vieux Diouf a conduit sa nièce auprès du gynécologue de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour pour en avoir le cœur net.Après consultation, les résultats ont révélé une perte ancienne de l’hymen. Ainsi, muni de ce certificat médical, S.S.Diouf a déposé une plaine à la gendarmerie de Thiadiaye, contre le maçon Bara Seck et son ami Ibrahima Ndiaye. Interpellé par les enquêteurs, Bara Seck a déclaré avoir bel et bien entretenu des relations sexuelles avec la fille qui est sa copine. Il a aussi précisé que durant ces trois dernières années où ils sont ensemble, ce n’était que le 12 septembre 2021 qu’il a couché avec elle pour la première et la dernière fois.

Des propos qui ont été balayé d’un revers de main par la présumée victime qui a souligné qu’elle a eu ses premiers rapports sexuels avec son copain Bara Seck, il y a 3 ans. Alors qu’elle n’avait que 13 ans à l’époque. Quant à Ibrahima Ndiaye, le meilleur ami de son amant, la petite fille a expliqué aux enquêteurs qu’elle ne sait pas le nombre de rapports sexuels qu’ils ont entretenus. Des accusations réfutées par l’accusé qui a soutenu qu’il n’a jamais entretenu de rapports sexuels avec la petite A.F. Finalement, le maçon Bara Seck et son ami le saisonnier Ibrahima Ndiaye ont été déférés lundi dernier au parquet de Mbour pour viols multiples sur une mineure de 16 ans.