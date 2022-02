Conférence de presse: L'Alliance AND Gueusseum siffle la fin de la récréation

L’Alliance des syndicats Autonomes de la santé ( ASAS ) AND Gueusseum a organisé ce mercredi 16 février au siège de la FGTS sis à la rue 1×18 de la Médina, une conférence de presse.

Cette rencontre avec les journalistes qui a porté sur le” système de rémunération des agents de la fonction publique, le dépôt d’un préavis de grève et perspectives de la lutte” a été pour la bande à Mballo Dia Thiam, président de la dite structure, une occasion de fustiger l’attitude du gouvernement et de leur ministère de tutelle en particulier qui, semble passer sous silence les négociations ministérielles sectorielles entamées depuis le 21 mai 2021 et qui ont connu leur épilogue à la veille des élections municipales avec des accords enregistrés sur plusieurs points de la plateforme minimale déposée le 12 mars 2021, selon la déclaration préliminaire remis aux journalistes.

Ainsi, les conférenciers qui ont déposé un préavis de grève pour exiger du gouvernement entre autres points;

L’octroi d’une indemnité de spécialisation pour les techniciens supérieurs de santé

l’octroi d’une indemnité de représentation médicale pour les paramédicaux

l’octroi d’une indemnité de logement pour l’ensemble du personnel de la santé et de l’action sociale

Le relèvement de l’indemnité de risque à 100 000f et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite

et ne comptant pas s’arrêter en bon chemin, ont dévoilé par la même leur plan d’action établie comme suit:

Mercredi 16 février 2022: conférence de presse

Du lundi 21 février au samedi 26 février 2022: conférence de presse régionale de mobilisation et de vulgarisation de la plateforme revendicative

Du lundi 21 au samedi 26 février 2022: st – in régionales avec port de brassards rouges

Du 28 février au 05 mars 2022: marches départementales avec port de brassards rouges

Du mercredi 09 mars au de 11h à 13h: sit – in national avec port de brassards rouges

Jeudi 10 mars 2022: marche nationale avec port de brassards rouges

Samedi 12 mars 2022 à 11h: Evaluation nationale

Source: Kewoulo