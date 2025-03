Mauritanie : Gouvernance sous tension -nominations contestées et accusations explosives

Lors d’une séance plénière à l’Assemblée nationale mauritanienne, le député El Hadji Mamadou Diallo a vivement critiqué les pratiques de nominations au sein de l’administration, qu’il juge discriminatoires et contraires aux principes d’équité et de mérite. Il a dénoncé des décisions qu’il considère illégales et irrespectueuses de la dignité nationale, estimant qu’elles portent atteinte aux valeurs de justice et d’égalité, tout en exacerbant les frustrations au sein de la population.

Il a également fustigé l’image diplomatique projetée lors de la visite du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, en Mauritanie. Selon lui, ce qui a été présenté ne reflète ni la diversité culturelle ni la réalité du pays, mais tente de masquer des inégalités internes persistantes qui entravent l’unité nationale. Le député a insisté sur la nécessité d’une gouvernance fondée sur le mérite, plutôt que sur des considérations partisanes ou clientélistes. À travers une métaphore marquante, ce dernier a souligné l’importance d’une “ceinture culturelle” plutôt qu’uniquement “électrique”, mettant en avant le besoin de réformes structurelles profondes et d’une reconnaissance des compétences pour assurer un véritable développement.

Mr. Diallo a appelé à ce que les postes clés de l’administration soient attribués à des personnes qualifiées et intègres, plaidant pour un leadership visionnaire, soucieux de l’intérêt général et capable de porter une transformation effective du pays mais aussi il a soulevé des soupçons de détournement de fonds publics, évoquant une affaire présumée de 8 milliards d’ouguiyas. Il a également dénoncé la nomination controversée d’une personnalité qu’il accuse directement de malversations. Ces allégations viennent renforcer les préoccupations sur la gestion des finances publiques et la transparence administrative.

Enfin, il a critiqué un État qui se proclame favorable à une rupture avec les anciennes pratiques, mais qui, selon lui, peine à traduire cette ambition en actes concrets.