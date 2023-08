Match contre le Rwanda : Les lions du Sénégal se déplacent sans le sélectionneur Aliou Cissé

En septembre prochain, nous connaîtrons la liste finale des des équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023. Il va sans dire que le Sénégal a déjà validé sa place pour ce tournoi. Sa rencontre face au Rwanda le 09 septembre 2023 est considérée comme une formalité.

La Fédération sénégalaise a offert le Rwanda pour disputer le match à Dakar, mais Kigali a refusé.

La CAF sont en faveur du Rwanda.

Bien qu’ils aient déjà été éliminés, les Amavubi sont déterminés à jouer le match dans leurs propres locaux depuis le match aller à Dakar. La Fédération Sénégalaise de Football, a pris la Caf dans le sillage, pour défendre son point de vue. Ils insistent sur deux points: l’élimination pure et simple du Rwanda la CAN et le rendez-vous amical prévu entre le Sénégal et l’Algérie trois jours après l’affrontement avec l’Amavubi.

La CAF s’est prononcée en faveur du Rwanda. Visiblement offensée, la Fédération Sénégalaise de Football a publié hier mardi un communiqué de presse annonçant le déménagement des Lions au Rwanda, sans le coach Aliou Cissé.

Parcours sans Aliou Cissé.

La Fédération Sénégalaise de Football informe le public que suite à des échanges avec les autorités de la CAF et pour aller au-delà, son équipe nationale finira par se rendre au stade Huye au Rwanda pour disputer le sixième jour des séries éliminatoires de 2023 CAN Côte d’Ivoire. L’équipe nationale, sous la direction des entraîneurs Pape Bouna Thiaw et Malick Daf, quittera Dakar le 06 Septembre 2023 pour affronter l’équipe du Rwanda le 09 Septembre 2023 » indique le communiqué.

En d’autres termes, Aliou Cissé, l’entraîneur national ne se rendra pas au voyage. D’après RFI, la majorité de l’équipe A pourrait aussi rester à Dakar pour préparer le match amical contre l’Algérie.

Le Rwanda pourrait prendre cette décision comme un manque de respect pour son équipe nationale, ou simplement comme un signe d’un ressentiment à peine camouflé envers le Sénégal. N’oublions pas que Pape Thiaw est le coach de l’équipe nationale locale du Sénégal. Son collègue Malick Daf est responsable du choix des U17.