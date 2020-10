Match amical : Sénégal vs Mauritanie, Abdoul Ba capitaine des Mourabitounes « On a encore beaucoup de travail à faire. Ça commencera déjà par se mesurer au Sénégal qui sera vraiment un bon test pour nous »

Selon le capitaine Bâ, la progression de la Mauritanie en Afrique passe par des matchs comme celui de mardi face au Sénégal. Abdoul Bâ et ses coéquipiers sont bien déterminés à tenir la dragée haute aux Lions du Sénégal.

« La Mauritanie a beaucoup progressé ces dernières années, au niveau des infrastructures ou tout simplement au niveau football. On le voit bien avec cette première qualification à la CAN. On a vraiment à cœur de continuer dans ce sens-là. On a encore beaucoup de travail à faire. Ça commencera déjà par se mesurer au Sénégal qui sera vraiment un bon test pour nous », confie le capitaine des Mourabitounes dans les Les Echos.