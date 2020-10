Vélingara : Tournée nationale du CNCR auprès de ses membres, les producteurs du fouladou égrainent un chapelet de doléances

Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a entamé hier samedi une tournée nationale sur le « le suivi de la campagne agricole » dans le contexte de la décennie de l’agriculture familiale, a appris le correspondant du portail web kewoulo.info.

Cette tournée a pour objectifs « d’échanger avec les leaders paysans à la base sur les dynamiques organisationnelles des fédérations, la préparation et le déroulement de la campagne en cours, les initiatives de CNCR et de ses alliés dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la covid -19 et la mise en œuvre effective de la décennie de l’agriculture familiale au Sénégal », a informé un document transmis à kewoulo.

Il s’agit aussi de « s’enquérir de la situation des paysans aux niveaux local, régional et national et recueillir leurs préoccupations afin d’apporter des réponses ou de les transmettre aux autorités compétentes », précise le même document.

A cette étape du bassin de l’Anambé, dans le département de Vélingara (sud), une visite des périmètres du secteur 2 par la délégation du conseil national de concertation et de coopération des ruraux en compagnie des producteurs a permis de voir le comportement des emblavures en maturités sous les eaux de pluies.

En présence des membres de CNCR, les producteurs ont exprimé leurs préoccupations, notamment la récolte des quelques 3.500 hectares emblavés dans le bassin de l’Anambé.

« Comme vous le voyez tous, le riz est déjà en maturité sous les eaux. Nous craignons d’énormes pertes malgré la présence de quatre moissonneuses à chenille à la sodagri », s’est lamenté Mamadou Diang Diallo, président du comité de pilotage des productions de semence dans la zone sud.

Pour sa part, Oumar Baldé, Président de la Fédération des Producteurs du bassin de l’Anambé, (feproba) a sollicité auprès des autorités compétentes un renfort de moissonneuses à chenille pour dit-il récolter rapidement ce qui peut l’être avant que ça soit tard

Interrogé sur la posture des producteurs du bassin de l’Anambé en détresse, le chef de la division suivi et relation de la sodagri, Sana Sané, rassure les producteurs tout en dressant les stratégies que la sodagri est en train de mettre en place en vue de sauver le maximum de parcelles.