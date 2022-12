Maroc : Les 37 jeunes Sénégalais échoués à Dahla sont rentrés chez eux dans une situation critique.

Les 37 jeunes sénégalais qui avaient pris la mer en direction de l’Espagne depuis le 23 novembre et qui avaient échoué à Dahla au Maroc après 8 jours de mer, sont rentrés au Sénégal à bord d’un bus. En effet, ces voyageurs clandestins, qui ont passé plus de 15 jours au Maroc après s’être échoués, ont quitté hier à 8h à bord d’un bus pour être débarqués à Rosso Sénégal tard dans la nuit de ce jeudi 22 (3h du matin).

Ainsi, à partir de Rosso, chacun des 37 jeunes s’est débrouillé pour rentrer chez lui sans être pris en charge par les autorités alors que certains d’entre eux présentaient des signes de faiblesse sanitaire, et leurs cas deviennent de plus en plus graves…