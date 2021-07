Pour des faits d’escroquerie et de complicité, El Hadj Mamadou Dioum a traduit hier jeudi, son épouse Aїssata Tall et la sœur de cette dernière Kiné Tall. À titre de dommage et intérêt, il leur réclame la rondelette somme de 250 millions F Cfa. L’affaire sera délibérée le 16 septembre prochain.

Pour l’affaire d’un immeuble, les deux époux El Hadj Mamadou Dioum et Aїssata Tall, ainsi que Kiné Tall ont atterri devant le juge du tribunal Correctionnel de Dakar hier jeudi, pour des faits de d’escroquerie et de complicité. L’affaire résulte des dépositions des ex-époux qui se sont mariés en 2002 aux USA sous le régime de communauté de biens.

En 2005, ils ont décidé d’acheter une maison, selon le mari, c’est en 2012 qu’il s’est rendu compte que son ex-femme s’est accaparé du titre de l’immeuble qu’elle a muté à son nom. Et tout ceci avec la complicité de sa sœur Kiné Tall.

Cette dernière a catégoriquement nié les accusations de son beau-frère devant la barre. « Je n’ai jamais supervisé de travaux à propos de la maison dont il parle. C’est sur ordre de ma défunte mère que je suis une fois allée auprès du notaire pour représenter ma sœur lors de l’acquisition de cette maison qui se trouve aux Hlm », s’est défendue cette dernière poursuivie pour les faits de complicité d’escroquerie.

De son côté, Aїssata Tall soutient mordicus que les propos de son ex-mari son faux. « Tout ce que dit El Hadj Mamadou Dioum n’est que mensonge. C’est ma mère qui a acheté cette maison et l’a mutée à mon nom. C’était une riche commerçante. La maison se trouve aux Hlm. C’est moi qui encaissais l’argent de la location et je l’utilisais à des fins personnelles », explique la dame Tall.

Selon « Les Échos », Me Ndoumbé Wane, l’avocat de M. Dioum, a réclamé à Aїssata Tall et à sa sœur la somme de 250 millions F Cfa à titre de dédommagement. Me Ousseynou Ngom a, à son tour, demandé à El Hadj Mamadou Dioum la rondelette somme de 500 millions F Cfa à titre de réparation pour procédure abusive enclenchée contre les sœurs Tall. L’affaire sera délibérée le 16 septembre prochain.