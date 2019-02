Mariage : Modou Lô fâche ses fans en convolant en seconde noce

Après avoir signé pour affronter Eumeu Sène, vendredi dernier, Modou Lô a signé un autre contrat, cette fois-ci avec la dame qui est devenue depuis hier sa deuxième épouse. En effet le chef de file de Rock énergie a convolé en secondes noces avec la fille de Birame Gningue, son agent.

Un geste qui en a surpris plus d’un. « On ne s’y attendait pas, surtout après sa défaite contre Balla. Son objectif devait être autre : battre Eumeu Sène pour prendre la couronne et redorer son blason« , s’étouffe un de ses fervents supporters, joint par SeneWeb.

La nouvelle commence à faire du bruit du côté de son fief des Parcelles Assainies. Certains supporters n’en croient pas leurs oreilles; ils laissent entendre que Modou Lô n’a plus toute sa tête.

Un de ses proches explique : « Mon téléphone n’arrête pas de sonner, tout le monde m’appelle pour s’indigner. Mais Modou avait toujours l’habitude de dire que c’est un polygame, donc cela ne nous surprend pas trop, peut être que c’est le moment choisi pour le faire qui choque un peu les gens. »

D’aucun accusent Birame Gningue d’être derrière tout cela puisqu’il s’est accaparé de Modou Lo comme de sa « propriété privée« .

Pour rappel la première femme de Modou Lo, Mariama Sène, est rentrée aux États-Unis il y a peu, puisqu’elle était venue prêter main forte à son mari lors de son combat contre Balla Gaye.