Dans la commune de Bokiladji, plus précisément au village de Bondji, l’accès à l’eau potable demeure un véritable casse-tête pour les quelque trois mille âmes de cette partie Nord du pays. En effet, pour étancher leur soif, ces Sénégalais, notamment les femmes et les plus jeunes, sont obligés de creuser des ‘’bouli’’ (petits puits, ndlr) dans les marées perdues, situées à une dizaine de kilomètres de la localité, pour espérer se procurer du liquide précieux

