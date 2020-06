Chronique: A chacun son Georges Floyd, pour nous c’est Binta Sèye. (Par Babacar Touré)

Les terribles images de ce citoyen américain, couché à terre, maîtrisé par trois policiers dont l’un lui ayant posé le genoux sur le cou jusqu’à ce que mort s’ensuive, ont ému le monde entier. L’horreur a été d’autant plus grande que la victime est un homme noir -donc nous ressemblant terriblement- et qu’il a été empêché de respirer de cet air que le bon Dieu lui a octroyé gratuitement. Pendant ce temps, Binta Sèye comme les populations de Cap Skirring, victimes de la violence gratuite des gendarmes, sont oubliées.

Comme l’humanité toute entière, les images de cette barbarie policière en provenance de Minneapolis m’ont ému. La semblant de sérénité que j’ai vu sur le visage de ce policier blanc devenu tueur m’a glacé le sang alors même qu’on est en plein été. La mort de Georges Floyd m’a profondément perturbé et fera partie de ces « affaires » qui me perturberont le restant de mes jours. Alors que tels chocs laissent, souvent, le spectateur groggy, les images de ces communautés noires, hispaniques et blanches déferlant sur les grandes avenues américaines et réclamant l’arrestation immédiate de ces policiers criminels et leur traduction devant des juridictions pour meurtre m’ont redonné des gages de croire, encore, en l’humanité des êtres. Et me donne l’espoir d’accepter que, aussi, tragiques qu’ont pu être les conditions de la mise à mort de Georges Floyd, sa mort servira les survivants. De grandes réformes naîtront de cette tragique disparition. Comme l’ont été celles de Martin Lutter King Jr, tué le 4 avril 1968, à l’age de 39 ans.

Si en Amérique l’espoir est permis de croire que la mort de Georges Floyd va servir à changer le comportement des forces de l’ordre face à des citoyens noirs, au Sénégal on est encore loin de cette prise de conscience. Puisque les policiers et gendarmes, meurtriers de citoyens Sénégalais, n’ont jamais rendu de comptes, ils peuvent toujours croire et faire croire que « la tenue confère à son porteur un permis de tuer gratuitement. » C’est d’autant plus vrai que ce sont des voix autorisées pour porter réclamer justice pour ces victimes qui ont toujours été, bizarrement, aphones. Et comble du ridicule, ce sont ces « hauts d’en haut » qu’on a entendus, lus ou vus sur les plateaux de télé pleurer la mort de Georges Floyd.

Et s’émouvoir du racisme de la police américaine alors que ces mêmes « hauts d’en haut » ne disent rien de l’impunité des forces de l’ordre au Sénégal. A l’instar de Mimi Touré et de Racine Talla, de grandes et respectueuses voix autorisées ont, à travers le monde, pleuré Georges Floyd. De simple et marginal père de famille de cette Amérique défavorisée l’ont élevé au rang de symbole national. Et, puisque seuls les symboles sont assurés de l’immortalité, Georges Floyd, par la tragédie de sa mise à mort, a atteint le paradis de Dieu -ce sont toutes les religions qui le disent- et le Graal de ne jamais tomber dans l’oubli. Et il n’a besoin ni de la compassion de Mimi Touré ni le temps d’antenne que Racine Talla lui a consacré. Contrairement aux nôtres qui, -faute d’avoir été invités dans les prières de nos « hauts d’en haut »- commencent à être oubliés. Parce que, au soir de nos drames à nous, nous avons été les seuls à pleurer Balla Gaye, Elimane Touré, Dominique Lopy, Seck Ndiaye, Mamadou Diop, Fallou Sène et tant d’autres martyrs que ma pauvre et faillible mémoire n’a pu faire émerger de l’abîme dans laquelle des policiers assassins les ont plongés.

Je suis d’autant plus choqué que, pendant que ces « hauts d’en haut » faisaient le tri des victimes qui mériteraient leurs larmes de crocodiles, au Cap Skirring, des gendarmes sûrs de leur impunité ont ouvert le feu sur des populations pacifiques qui ont, tout simplement, osé marcher pour demander de l’eau potable. De l’eau à boire et se laver. Ce bien naturel que le Créateur du monde a largement et gratuitement mis à leur disposition et que, subitement, des êtres éphémères appelés « autorités » n’ont pas voulu leur faciliter l’accès. A Minneapolis, Georges Floyd a demandé, jusqu’à la mort, qu’on le laisse respirer de cet air que Dieu a mis à sa disposition. Au Cap Skirring, Binta Sèye et les siens ont demandé, jusqu’à l’arrivée de cette maudite balle, qu’on leur donne de l’eau à boire. Aux Usa, Floyd est mort et tous sont d’accord que sa mort servira de leçon. A Ziguinchor, Binta Sèye est sur un lit d’hôpital, avec un œil en moins et l’incertitude que quelqu’un d’autre viendra s’occuper de ses enfants. Son cas ne doit pas simplement servir aux prétendus « défenseurs des droits » de mettre un énième dossier dans leur poussiéreuse armoire.