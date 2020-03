Mané et Salah ne s’aiment pas»

Sadio Mané et Mohamed Salah «ne s’aiment pas profondément» et pourraient tous deux quitter Anfield cet été, selon l’ancien présentateur de Sky Sports Richard Keys. Selon Stades qui rapporte ses propos, des rumeurs ont commencé à circuler sur une querelle entre Mané et Salah, qui forment un formidable trio avec Roberto Firmino.

Néanmoins, Keys insiste sur le fait que Mané et Salah ne sont pas sérieux dans leurs déclarations. «Ne croyez pas ce qu’ils vous disent. Mané et Salah n’ont pas beaucoup de temps l’un pour l’autre. C’est pire que ça. Ils se détestent profondément. Les deux seraient beaucoup plus heureux de jouer dans une équipe sans l’autre», ajoute le journaliste de Sky Sports.