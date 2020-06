Manchester United prêt à mettre 83 M€ sur la table pour une pépite, la demande d’Antonio Conte à l’Inter pour le mercato

Manchester United ne lâche pas Jack Grealish

En Angleterre, si c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui fait la Une du Daily Star avec sa déclaration qui fait trembler tout Arsenal – le Gabonnais a mis un véritable coup de pression à ses dirigeants alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec les Gunners – on s’intéresse au dossier Jack Grealish qui agite Manchester United. Si la cible numéro 1 des Red Devils se nomme Jadon Sancho, du Borussia Dortmund, les pensionnaires d’Old Trafford sont prêts à sortir le chéquier pour le joueur d’Aston Villa, véritable révélation de Premier League cette saison. Le tabloïd britannique indique que les Mancuniens seraient prêts à proposer près de 83M€ pour faire craquer les Villans de lâcher leur pépite. Pour les dirigeants de Manchester, Grealish serait le remplaçant idéal de la star espagnole vieillissante Juan Mata et seraient disposés à lui offrir un contrat en or. Le joueur de 24 ans est quant à lui décidé à quitter son club formateur et voit l’intérêt de Manchester United comme une occasion à ne pas rater.

Le dilemme Memphis Depay à Lyon

En France, là aussi il est question de mercato mais à l’Olympique Lyonnais ! Et c’est l’un des dossiers chauds qui fait débat dans les pages intérieures du Progrès. En effet, le dossier Memphis Depay risque d’animer les bords du Rhône cet été. Le quotidien local s’interroge sur l’avenir de l’international néerlandais alors qu’il arrive à un an du terme de son contrat avec l’OL. Blessé gravement au genou une grande partie de la saison, l’attaquant pourrait quitter la capitale des Gaules pendant ce mercato estival. Mais les Gones veulent retenir celui qui est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de cette équipe. Memphis est à la croisée des chemins. S’il se sent bien à Lyon, il aimerait évoluer dans un grand club européen qui joue en Coupe d’Europe, alors que l’OL n’est pas encore garanti de cela. Lyon a des arguments pour le retenir, et selon Juninho, le directeur sportif du club, il faudra proposer un projet sportif ambitieux au joueur pour le convaincre. Et le club rhodanien compte bien s’en donner les moyens. La donne est claire pour Memphis, soit il prolonge, soit il s’en va !

Antonio Conte réclame un mercato ambitieux à l’Inter

On termine ce tour de la presse en Italie, où Antonio Conte fait la Une de la Gazzetta dello Sport. Après l’élimination de l’Inter en Coupe d’Italie face à Naples (1-1), le coach italien demande des renforts ! L’ancien sélectionneur de l’Italie n’a que très peu apprécié ce revers et demande à ses dirigeants de recruter des joueurs avec une autre mentalité indique le journal au papier rose. Conte veut des vainqueurs et surtout des joueurs avec une expérience du haut niveau ! Le transfert de Lautaro Martinez devrait donner une surface financière assez importante pour donner satisfaction à l’Italien. Mais de l’autre côté des Alpes, la finale de la Coppa agite aussi la presse. Notamment le duel entre la Juve et le Napoli mais surtout entre Maurizio Sarri et son ancienne équipe. A la Une du Corriere dello Sport, Aurélio de Laurentiis n’est pas tendre avec son ancien coach : «Sarri m’a trahi. Il a quitté Naples avec la vulgaire excuse des sous. C’est moi qui l’avait voulu chez nous.» De quoi mettre un peu plus le feu aux poudres avant cette finale !