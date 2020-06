Affaire Batiplus : Les parents et le fiancé de Rachelle Sleylati devant le Doyen des juges

« L’affaire de détournement de fonds sur fond de blanchiment de capitaux qui éclabousse Batiplus est en train de s’accélérer. Après le placement sous contrôle judiciaire du Directeur Sénégal de Batiplus Christian Samra pour les mêmes faits reprochés à la jeune caissière, le Doyen des juges va poursuivre ses auditions. Samba Sall va entendre le fiancé et les parents de Rachelle, ce lundi, à son cabinet. D’après l’accusation, Rachelle les aurait cités comme les bénéficiaires de l’argent qu’elle aurait puisé de la caisse. Ils risquent gros quand on connaît la posture de la justice dans ce dossier où le Dg poursuivi pour les mêmes délits a été placé sous contrôle judiciaire alors que la caissière est en prison », lit-on dans le quotidien L’AS de ce lundi.

Le journal d’ajouter : « Il faut dire que tout est parti d’une plainte de Batiplus contre sa caissière. Cette dernière, cuisinée par la Sr, mouille son directeur général et révèle l’existence de l’argent liquide dans un des magasins de la compagnie appartenant à la famille Fares. Les pandores qui se sont rendus sur place ont eu la surprise de leur vie, puisqu’ils y ont trouvé des centaines de millions en liasses qu’ils ont saisis et déposés à la Caisse de dépôt et de Consignation. Même si le vol est constant pour les enquêteurs, il est surprenant que la personne auprès de qui l’argent a été trouvé soit soustraite comme par enchantement de la procédure. C’est d’ailleurs ce qui a poussé la Gendarmerie à viser le chef d’inculpation de blanchiment de capitaux ».