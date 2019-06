Mamadou Moustapha Lèye se tire une balle dans la tête

PSuicide d’un natif de Kaolack, le Dr Mamadou Moustapha Lèye, 34 ans, n’est plus. Officiant au dépôt pharmaceutique de la commune de Saré Yoba Diéga (Kolda), il s’est tiré une balle dans le salon du logement de fonction de son ami, le dr Touré, sis à l’hôpital régional de Kolda. Le défunt passait quasiment tous les week-ends chez son ami Touré. Hier dimanche, vers 16 heures, il s’est retiré dans le salon de touré, a brandi une arme à feu et attenté à sa vie. C’est le coup de feu qui a alerté les Touré qui accourant, tomberont sur l’irréparable. Le corps sans vie du Dr lèye gisait à même le sol, dans une mare de sang. Alertée raconte L’Observateur, la police a procédé aux constats d’usage et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances réelles et le mobile de ce drame. affaire à suivre

